Jean-Louis Leca a mis à profit le confinement pour faire un bien beau cadeau à l'un des meilleurs publics de France.

Avant l'arrêt de la Ligue 2 à cause du coronavirus, le RC Lens pointait à la 2e place et était en course pour retrouver la Ligue 1. Le club a donc été coupé dans son élan, de quoi rendre la période de confinement un peu plus frustrante, encore. Qu'à cela ne tienne, le gardien titulaire du club a trouvé le moyen de redonner le sourire aux supporters des "sang et or" avec une reprise des "Corons" de Pierre Bachelet, en compagnie de sa fille plutôt douée dans cet exercice.Ce chant est connu pour être entonné par les supporters avant le coup d'envoi de chaque rencontre, ainsi qu'à la mi-temps. Il tient particulièrement à coeur des supporters nordistes qui ont d'ailleurs accueilli cette initiative avec beaucoup de reconnaissance. Un petit plaisir auditif dans cette période plutôt morose.