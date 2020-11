L'Atalanta Bergame (6e), muette de son côté face à La Spezia (0-0), ne s'est pas rassurée avant d'aller défier Liverpool en Ligue des champions, au contraire de la Lazio Rome (7e), efficace dans le déluge à Crotone (2-0), grâce au retour marquant de Ciro Immobile.

Après les essais et les points égarés en route, Andrea Pirlo avait sonné la mobilisation pour la Juve, en quête d'un dixième titre consécutif de championne d'Italie: "Notre championnat doit commencer. D'ici Noël, nous avons dix finales à jouer", avait-il lancé vendredi en comptant les matches de Ligue des champions.

Au vu du sérieux affiché contre Cagliari, le message semble avoir été reçu: voilà les Bianconeri revenus vers le sommet, dans l'attente des matches du leader milanais à Naples (4e), de Sassuolo (3e) et de l'AS Rome (5e).

Comme toujours, Cristiano Ronaldo s'est chargé de concrétiser la mainmise turinoise en pliant le match en cinq minutes avant la pause, d'une frappe sèche (38e) puis d'une reprise sur corner (42e).

Immobile, l'art du plongeur

En pleine forme depuis son retour de quarantaine pour cause de coronavirus, CR7 rejoint en tête du classement des buteurs la star suédoise de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic (8 buts chacun).

La Juventus a montré une consistance nouvelle, dans la lignée de son bon match contre la Lazio Rome (1-1) avant la trêve internationale, semblant peu à peu se débarrasser des fragilités du début de saison.

Au rayon des bonnes nouvelles, à trois jours de recevoir Ferencvaros en Ligue des champions: la forme confirmée de Rabiot et Arthur au milieu, l'entente croissante entre Morata et Ronaldo devant et le retour solide en défense centrale du Néerlandais De Ligt trois mois après une opération à l'épaule.

La Lazio Rome a aussi préparé au mieux la reprise de la C1 en évitant le piège chez la lanterne rouge Crotone, sur une pelouse gorgée d'eau, après les fortes pluies tombées sur la Calabre.

Sur un tel terrain, il fallait surtout savoir plonger. Et Ciro Immobile s'est montré parfait dans l'exercice pour ouvrir le score de la tête (21e). Un retour gagnant après trois semaines de pause pour cause de Covid-19.

Atalanta muette, une première

"Toute cette histoire a été déplaisante", a reconnu l'international italien, qui a manqué trois des quatre derniers matches de son club mais aussi les matches de l'équipe d'Italie. "Mais maintenant je reviens encore plus motivé parce que lorsque tu as été arrêté, tu te rends compte combien tu aimes ce sport".

La pluie a juste laissé le temps à la Lazio de sceller le match, grâce à Joaquin Correa en angle fermé (58e), avant de reprendre de plus belle sur la fin.

L'Atalanta, elle, n'a pas préparé au mieux son périlleux déplacement à Liverpool, mercredi: face à La Spezia, la "Dea", dont le jeu a perdu de sa superbe depuis quelques semaines, a longtemps peiné pour se procurer des occasions puis a manqué d'efficacité quand elles sont arrivées à la fin.

C'est la première fois que la co-meilleure attaque de Serie A (avec Naples) reste muette en championnat cette saison. Un manque d'efficacité et de chance (Zapata a touché le poteau) dont La Spezia ne fut pas loin de profiter pour surprendre les Bergamasques, mais là aussi, le poteau a sauvé la "Dea".

L'entraîneur bergamasque Gian Piero Gasperini a plaidé un manque de préparation, en raison de la longue absence des joueurs partis avec leurs sélections: "J'ai toujours pensé que les équipes nationales faisaient du bien aux joueurs mais il n'était jamais arrivé qu'ils rentrent si tard, plusieurs sont revenus vendredi pour jouer samedi".