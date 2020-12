En plantant son 644e but pour Barcelone, Lionel Messi est entré un peu plus dans l'histoire en devenant le joueur ayant inscrit le plus de buts pour un seul club, battant le record de Pelé.

Clément Lenglet (21e) et Martin Braithwaite (35e) avaient mis le Barça sur les bons rails en première période. Après le repos, l'inévitable Lionel Messi fixait le score final à 0-3 (65e). L'Argentin plantait son 644e but pour le Barça, devenant le joueur ayant inscrit le plus de buts pour un seul club en détrônant Pelé dans l'histoire.

Au classement, Barcelone conserve sa cinquième avec 24 points, huit de moins que l'Atletico Madrid, leader. Valladolid reste 18e et relégable avec 14 unités.