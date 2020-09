L'Argentin n'a rien voulu dire à l'aéroport au sujet de sa conversation cruciale avec Josep Maria Bartomeu, le président du Barca. "Je ne sais rien, messieurs", a-t-il déclaré devant la presse.

Messi veut quitter le FC Barcelone gratuitement et refuse de reprendre les entraînements. Le club catalan veut cependant le garder au moins jusqu'à la fin de son contrat, qui court jusque juin 2021. Sinon, Barcelone réclamera la clause libératoire de 700 millions d'euros. Le litige élevé peut se transformer en une affaire d'arbitrage devant la FIFA et éventuellement plus tard devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Selon les dernières rumeurs en Espagne, Bartomeu voudrait offrir une prolongation de contrat jusqu'en 2023 mais Messi aurait déjà un accord avec Manchester City, le club de son ancien entraîneur Pep Guardiola, pour un contrat de trois ans.