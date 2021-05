"Luka Modric a signé sa prolongation de contrat à la Ciudad Real Madrid, accompagné du président Florentino Pérez. Le milieu croate est désormais lié à notre club jusqu'au 30 juin 2022", détaille le Real dans un communiqué.

"Heureux et fier de revêtir encore le maillot du meilleur club du monde", a écrit Modric sur les réseaux sociaux.

Arrivé en 2012 de Tottenham, le Ballon d'or 2018 jouera ainsi sa dixième saison de rang avec le club merengue, où il s'est imposé comme un atout fondamental au milieu, aux côtés de Casemiro et Toni Kroos.

Modric a terminé la saison dernière avec six buts et six passes décisives en 48 matches officiels, et un rôle fondamental dans l'équipe.

Au programme de Florentino Pérez viennent ensuite la prolongation du capitaine Sergio Ramos, lui aussi en fin de contrat en juin, et surtout la question de l'entraîneur, Zinédine Zidane ayant laissé planer des doutes sur son avenir au Real après une saison 2020-2021 blanche.