La Ligue espagnole de football professionnel (LaLiga) a envoyé aux clubs un projet de protocole sanitaire pour un éventuel retour du public dans les stades qui inclut inscription, masques et prise de température obligatoires.

Selon ce document, qui ne mentionne pas de date de reprise ni de jauge maximale de remplissage des stades, les supporters devront s'inscrire sur des listes pour assister aux rencontres. Les jours de match, le public devra rentrer en groupes séparés, et à des tranches horaires déterminées, dans le stade, en passant plusieurs contrôles de sécurité. LaLiga envisage le port du masque obligatoire pendant toute la durée du match, tout comme la prise de température avant d'entrer, afin de dépister d'éventuels cas de Covid-19.

Les personnes contrôlées à plus de 37,5 degrés se verraient interdire l'accès aux enceintes. Le protocole prévoit des zones réservées aux personnes à risque, âgées de plus de 70 ans ou avec des antécédents médicaux, près des sorties. Les supporters devront respecter les distances de sécurité et il leur sera fourni deux bouteilles d'eau, pour compenser la fermeture des buvettes. Le président de LaLiga, Javier Tebas, a plusieurs fois défendu un retour limité du public dans les stades, en fonction des autorisations gouvernementales.

"Si nous pouvions avoir 10 ou 15% (de taux de remplissage, ndlr) nous serions très contents", avançait-il le 11 juin à des médias internationaux.

L'Espagne a mis fin dimanche à l'état d'alerte instauré en mars pour endiguer la propagation du coronavirus, qui a déjà fait plus de 28.000 morts dans le pays.