La Major League Soccer (MLS), championnat nord-américain de football, a été contrainte de remanier son calendrier au regard de la pandémie de Covid-19. Mardi, elle a pris la décision d'annuler son All-Star Game, la Leagues Cup et la Campeones Cup. "Ces décisions ont été prises afin de garder le plus possible de dates disponibles au cours du reste de l'année pour les rencontres de championnat", a expliqué la MLS dans un communiqué.

Le All-Star Game devait se tenir le 29 juillet à Los Angeles et opposer une équipe de joueurs issus de MLS à une autre de LIGA MX, la D1 mexicaine. Le match des étoiles 2021 est d'ores et déjà prévu au même endroit. "Il y a toutes les raisons d'espérer que le prochain All-Star Game oppose la MLS à la LIGA MX", pouvait-on lire dans le communiqué.

La deuxième édition de la Leagues Cup devait avoir lieu entre juillet et septembre. Ce tournoi annuel qui rassemble des équipes de MLS et de LIGA MX a été annulé à la suite d'une décision commune des deux ligues. La formation mexicaine de Cruz Azul avait remporté la première édition en 2019.

Enfin, la Campeones Cup, qui oppose le champion MLS au vainqueur de la Supercoupe mexicaine, était prévue le 12 août à Seattle, sur le terrain des Sounders, champions MLS en titre.

La MLS, suspendue depuis deux mois, a prolongé jeudi dernier l'arrêt des entraînements collectifs ou par petits groupes pour ses équipes jusqu'au 1er juin.