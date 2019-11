Après avoir fait ses adieux au Los Angeles Galaxy et à la MLS sur les réseaux sociaux la semaine dernière, Zlatan Ibrahimovic serait sur le point de signer son retour en Europe et plus précisément en Italie. Selon la Gazzetta dello Sport, la prochaine destination du fantasque attaquant ne serait autre que Bologne. Ce qui confirmerait les propos du directeur sportif du club italien, Riccardo Bigon à Sky Sports le week-end dernier. "Ibrahimovic est ouvert pour cette nouvelle aventure", a-t-il affirmé. Bigon prétend que le choix d'Ibrahimovic de privilégier Bologne pourrait s'expliquer en grande partie car le Suédois possède un lien très fort avec l'entraîneur du club d'Émilie-Romagne.

Bologne met en tout cas tout en oeuvre pour recruter l'ancien joueur du Barça et du PSG. Marco Di Vaio, ancienne gloire du club, aujourd'hui directeur du recrutement, a été personnellement visiter Ibra à Los Angeles.

Mais si Ibrahimovic ne semble pas contre l'idée de rejoindre Bologne, sa femme, Helena Seger, a elle un tout autre avis. Selon les médias italiens, celle-ci verrait d'un bon œil le retour de son mari du côté de Milan, ville dans laquelle il a déjà joué entre 2006 et 2009 pour l'Inter et entre 2010 et 2011 pour l'AC Milan.

Zlatan Ibrahimovic n'annoncera officiellement son choix qu'à la mi-décembre.