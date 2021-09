Manchester City a facilement battu Wycombe Wonderers au 3e tour de la Coupe de la Ligue anglaise, 6-1. Face au pensionnaire de division 3, Pep Guardiola a fait tourner son effectif et a donné sa chance à de nombreux jeunes. Dont le Belge Roméo Lavia, l'une des plus grandes pépites de notre football, âgé à peine de 17 ans et qui a disputé ses premières minutes avec l'équipe première des Skyblues.

Aligné aux côtés de Kevin De Bruyne dans l'entrejeu, Lavia a disputé l'intégralité de la rencontre. "C'était fou. Quel soirée, quelle expérience", s'est-il enthousiasmé sur le site de Manchester City. "J'ai profité de chaque minute. C'était fabuleux d'être ici et de montrer ce que je peux faire. C'est une soirée que je n'oublierai jamais."

Présent dans le noyau A des Citizens depuis le début de la saison, Lavia avait déjà fait quelques apparitions sur le banc et a reçu sa chance, lui qui plait beaucoup à Pep Guardiola : "J'essaye chaque semaine de garder un bon niveau. Nous devons être prêt pour tout ce qui peut arriver."

S'il devrait retrouver le banc le week-end prochain face à Chelsea en Premier League, il ne serait pas étonnant de retrouver Lavia dans les prochaines semaines, d'autant que le jeune Belge, qui avait quitté Anderlecht l'été dernier, fait partie de la liste de Guardiola pour la Ligue des Champions.