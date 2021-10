Ce dimanche, le NEC Nimègue affrontait le Vitesse Arnhem, tombeur du RSCA en Conférence League en début de saison. Après la rencontre, les visiteurs ont voulu fêter cette victoire à l'extérieur avec son public. Jusque là, rien d'anormal. Alors que les fans dansaient, la tribune s'est littéralement écroulée sur leur pied !

Sur NOS, la télévision publique de nos voisins, Wilco van Schaik, président de NEC Nimègue, s'est montré rassurant. "A ma connaissance, il n'y a pas de blessés", a-t-il commencé. "Je suis sans voix. Il y a toutes sortes de choses qui vous passent par la tête", a-t-il ajouté.

Sur les images, on s'aperçoit qu'un conteneur a permis d'éviter une énorme catastrophe. Hubert Bruls, le maire de Nimègue assistait à la rencontre et s'est dit très "choqué par ce qui s'est passé". Ce stade, inauguré en 1999 pour l'Euro aux Pays-Bas et la Belgique, appartient à la ville.

Forcément, la fédération de football KNVB, a également réagi à la suite de ses événements: "Un stade qui devrait être sûr s'effondre. Cela doit faire l'objet d'une enquête." Une chose est certaine, cette histoire va devoir être tirée au clair. Même si le plus important est qu'aucun blessé n'est à déplorer.