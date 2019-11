L'arrivée du "Special One" chez les Spurs ne fait pas que des heureux. Demandez donc à l'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, qui vient de perdre deux de ses adjoints vers la nouvelle écurie du Mou. Présent en conférence de presse, le Français a avoué avoir compris mais il n'a pas aimé la façon de procéder du Portugais. "Je l’ai appris par téléphone de la part de mon président mardi soir, il m’a fait part de la situation. Je n’ai rien vu venir, on a travaillé normalement en préparant le match de Paris. Cette décision a été facile à comprendre pour moi. Pourquoi mon président a pris cette décision ? Il m’a expliqué et j’ai compris, j’aurai fait la même chose. Si des collaborateurs veulent aller dans un autre projet, il faut tellement d’investissement que si vous avez 10 % la tête ailleurs, c’était voué à l’échec. J’aurais pris la même décision, je ne suis pas offusqué qu’il l’ai prise"

Ensuite, Galtier s'en est pris à Mourinho avec ironie. "En vouloir à Mourinho ? Chacun à sa manière de faire les choses. Il a appelé Luis, pas moi, je ne sais pas comment interpréter. Une trahison ? C’est très classe en tout cas. J’étais énervé, agacé, le timing n’est pas bon, il y a des manières de faire les choses. Est-ce que c’est bien fait, pas bien fait ? Peu importe, ce qui compte c’est que je suis d’accord avec la décision de mon président et j’insiste là-dessus."

Une fois de plus, Mourinho ne s'est pas fait que des amis du côté de Lille.