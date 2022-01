Actuellement à Reading, en Championship, Andy Carroll se montre discret depuis longtemps.

Passé par Liverpool et Newcastle, l'attaquant veut se refaire une santé en deuxième division anglaise. Bien mal en point, son équipe pointe à une décevante 21e place et l'attaquant n'arrive pas vraiment à résoudre les problèmes puisqu'il n'a inscrit qu'un petit but depuis son arrivée en novembre.

Mais les problèmes de confiance de l'attaquant auraient pu appartenir au passé.... sauf que la règle du hors-jeu en aura décidé autrement.

Alors qu'il affrontait Fulham, l'attaquant de 33 ans inscrit un premier but sur une retournée spectaculaire. Pas de chance, l'arbitre annule rapidement le but pour une position de hors-jeu.

Loin de se décourager, le géant anglais réalise un nouveau geste spectaculaire.... deux minutes après sa bicyclette. Sur une longue transversale venue de la gauche, Carroll contrôle le ballon de la poitrine à l'entrée de la surface avant d'envoyer un boulet de canon qui ne laisse aucune chance au gardien. Mais une fois encore, l'arbitre annule le goal pour un nouvel hors-jeu.

Ces bijoux n'auraient probablement rien changé tant Fulham était supérieur. Le club de Londres s'est finalement impose sept buts à rien avec des buts d'Aleksandar Mitrovic, passé par Anderlecht et Neeskens Kebano, ancien de Charleroi et Genk.

Quant à Carroll, nul doute qu'il fera très attention à son placement dorénavant...