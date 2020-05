Tous les joueurs des clubs des deux premières divisions anglaises vont être testés avant la reprise éventuelle des championnats.

Ce n'est plus un secret pour personne, les 20 clubs anglais de Premier League veulent reprendre la compétition. Pour ce faire, des protocoles sanitaires sont élaborés par la Premier League pour que le risque de contamination soit minime.

Si, selon le Times, le gouvernement britannique semble avoir donné son feu vert pour une reprise de la compétition au début du mois de juin, l'annonce officielle ne devrait intervenir que ce lundi après que le premier ministre ait annoncé l'assouplissement des mesures de confinement au Royaume-Uni.

Mais ce vendredi, le Telegraph révèle que la Premier League a dépensé 4 millions de livre sterling (soit un peu plus de 4,5 millions d'euros) en tests de dépistage du coronavirus. Ces tests ont été achetés auprès de la société Prenetics, basée à Hong Kong. Tous les joueurs et membres du staff des clubs de Premier League seront testés deux fois par semaine et les cas positifs seront mis en quarantaine, isolés du reste de leur équipe.