La Premier League est de retour ce samedi. Avec, cette fois, la promesse d'un grand suspense...



Le 26 juillet, au King Power Stadium de Leicester, le Red Devil Jesse Lingard, au terme d’interminables arrêts de jeu, inscrivait son premier but de la saison, le tout dernier d’un championnat d’Angleterre 2019/2020 interminable, entamé onze mois et demi plus tôt…

Quarante-huit jours plus tard, les trois coups de la Premier League 2020/2021 vont retentir, ce samedi sur le coup de 12h30 (une heure plus tard en nos contrées…), à Craven Cottage, le pittoresque stade de Fulham, de retour en D1, avec un premier derby londonien, et la venue d’Arsenal, premier club titré de la saison, fier de son 16e Community Shield.

(...)