Dans sa stratégie de s’attaquer au marché de la diffusion d’évènements sportifs, la plate-forme Amazon retransmet depuis ce mardi, en accès libre au Royaume-Uni, des rencontres de Premier League. Le géant américain brise ainsi le monopole détenu par Sky et BT Sport. Désormais, les matchs sont accessibles légalement sur internet, et non plus seulement à la télévision.

