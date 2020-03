Ce vendredi, la Premier League a été suspendue jusqu'au 3 avril.

Comme de nombreuses autres compétitions, les rencontres du championnat anglais ont été reportées. Il n'y aura pas de match de Premier League avant l'Angleterre.

Hudson-Odoi, l'ailier de Chelsea, est infecté par le virus au même titre que l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta. Les joueurs d'Everton, de Watford, Chelsea et Arsenal sont en quarantaine.

Le chef de la Premier League, Richard Masters, a déclaré: "Nous souhaitons avant tout à Mikel Arteta et Callum Hudson-Odoi un prompt rétablissement et à tous ceux qui sont touchés par COVID-19".

Dans cette situation sans précédent, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clubs et le gouvernement afin de rassurer tout le monde sur la santé et le bien-être des joueurs, du personnel et des supporters."

Malgré les défis, l'objectif de la Premier League est de reprogrammer les matchs déplacés. D'autres mises à jour seront fournies"

"