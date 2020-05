Réunis ce lundi, les clubs de Premier League ont voté à l'unanimité en faveur d'un protocole médical pour éviter la contagion au coronavirus.

Il permet la reprise des entraînements collectifs dès cette semaine, a annoncé la BBC. Les joueurs dont les tests au coronavirus se seront révélés négatifs pourront reprendre l'entraînement dès mardi.

Les joueurs devront respecter les règles de distance de sécurité et les contacts ne seront pas autorisés.

Dans sa déclaration de la Premier League précise : "Des protocoles médicaux stricts de la plus haute qualité garantiront que chacun reprendra l'entraînement formation dans l'environnement le plus sûr possible."

"La consultation complète se poursuivra maintenant avec les joueurs, les managers, les clubs, la PFA (syndicat des joueurs) et la LMA (syndicat des managers), au fur et à mesure que les protocoles pour les entraînements avec contact seront développés".

Les 20 clubs de football de l'élite anglaise ont voté lundi "à l'unanimité" en faveur d'une reprise dès mardi des entraînements "en petits groupes", "tout en maintenant les mesures de distanciation sociale", a annoncé la Premier League.

Aucune date pour un retour de la compétition n'est cependant suggérée puisqu'une "consultation large va se poursuivre avec les joueurs, les entraîneurs, les clubs, (les syndicats des joueurs et des entraîneurs) pendant qu'un protocole pour le retour à des entraînements complets sera mis au point", ajoute la Premier League.