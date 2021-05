"La prolongation de contrat de Mbappé est conditionnée au recrutement et aux ambitions du PSG" (PODCAST) Championnats étrangers18:22 Jonathan Lange et Simon Hamoir Nos experts du foot européen, Simon Hamoir et Jonathan Lange, sont revenus sur le sacre des cinq rois d'Europe. © Belga

"La prolongation de contrat de Mbappé est conditionnée au recrutement et aux ambitions du PSG" (PODCAST)

Lille, Atlético, Manchester City, Bayern Munich et Inter Milan: ces cinq clubs ont dominé leur championnat respectif. Nos experts Simon Hamoir et Jonathan Lange reviennent sur les dénouements en Ligue 1, Liga, Premier League, Bundesliga, et Serie A en vous parlant des joueurs et coachs de la saison. Mais aussi en évoquant le mercato à venir...