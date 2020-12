En prenant 4 points sur 15, Chelsea est dans le creux de la vague. L'entraîneur des Blues est pointé du doigt. Bild s'est même empressé d'avancer Tuchel comme potentiel successeur.

"Les choses vont vite en football." Un vieux cliché certes, mais il semble d'application pour décrire la situation professionnelle de Frank Lampard. Du 3 octobre au 8 décembre, le coach des Blues avait enchaîné une belle série de 14 matchs (toutes compétitions confondues) sans la moindre défaite.

Fort d'un bilan de neuf victoires et cinq partages, Lampard était alors loin de se douter que, trois semaines plus tard, il serait sous pression. Qu'elle soit justifiée ou non, la remise en question de son poste est bel et bien réelle. Surtout après les malheureuses prestations contre Arsenal et Aston Villa. Il suffit de jeter un œil aux réactions de certains consultants et des médias britanniques après le match nul contre les Villains ce lundi soir.



"Abramovich et la direction doivent être inquiets"



(...)