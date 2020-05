Le fantasque attaquant n'a pas apprécié les propos de son ancien équipier en équipe nationale italienne.

Dans une biographie qui sort ce mardi, Giorgio Chiellini s'en est pris à plusieurs de ses anciens équipiers en club et en équipe nationale. Parmi la cible de ses critiques, on retrouvait un certain Mario Balotelli, qualifié d'irrespectueux par le défenseur de la Juventus.

"Quelqu'un de négatif, qui n'a pas de respect pour ses partenaires (...) En 2013, lors de la Coupe des Confédérations contre le Brésil (match perdu 4-2 en phase de groupes), il ne nous a pas du tout aidés. Il méritait une gifle. Certains en font un joueur du top, moi je ne songerais même pas à l'inclure dans mon top 20", a ainsi déclaré l'Italien au sujet de l'ancien joueur de l'Inter.

Des propos qui n'ont visiblement pas plus à l'intéressé, qui ne s'est pas gêné pour le faire savoir sur Instagram : "Au moins j'ai la sincérité et le courage de dire des choses en face", a lancé Super Mario. "Tu aurais eu de nombreuses occasions de le faire depuis 2013, de te comporter comme un vrai homme, mais tu ne l'as pas fait. Qui sait ce que tu diras un jour de tes compagnons d'aujourd'hui, étrange capitaine ... Si cela signifie être champion, alors je préfère ne pas en être un. Et je n'ai jamais manqué de respect au maillot de la Squadra Azzurra."