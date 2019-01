Lionel Messi a signé le 400ème but de sa carrière avec Barcelone en Liga, soit un nouveau record face à Eibar dimanche lors de la victoire 3-0 des Blaugranas.





A l'issue de la rencontre, Jordi Alba était présent en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes présents dans l'assemblée. Le 400 ème but de Messi a été évoqué et un journaliste est revenu sur la comparaison que certains Madrilène font avec le prodige brésilien Vinicius Junior du Real et Lionel Messi.









Le Brésilien de 18 ans a disputé huit matchs de Liga, dont deux en tant que titulaire et a planté une rose. Lionel Messi en est quant à lui à 17 réalisations en autant de rencontres.

"A Madrid, certains comparent Vinicius à Messi, lui a fait remarquer un journaliste. Qu'en pensez-vous?" Après un long silence soutenu par certains rires ironiques, le latéral gauche a tout simplement rétorqué un "bonne nuit" à l'assemblée, avant de s'éclipser de la zone mixte.