La Ligue allemande de football (DFL) a reporté sa réunion prévue vendredi, dont le sujet était la reprise du championnat allemand, suspendu en raison de la pandémie de coronavirus.



Une nouvelle date a été fixée au 23 avril. La ligue explique qu'elle souhaite donner six jours de préparation supplémentaires aux 36 clubs de D1 et D2 allemandes. Le football allemand est suspendu depuis mi-mars à cause de la pandémie de Covid-19 et ce jusqu'au 30 avril. Clubs et parties prenantes espèrent reprendre la compétition en mai, à huis clos, pour terminer la saison et ainsi minimiser les pertes. Le gouvernement allemand se réunit mercredi pour discuter du confinement, actuellement en vigueur jusqu'au 19 avril en Allemagne. Alors qu'il reste neuf journées à disputer, le Bayern Munich pointe en tête avec un matelas de quatre unités sur le Borussia Dortmund d'Axel Witsel et Thorgan Hazard