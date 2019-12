L'Inter Milan n'a pas trouvé l'ouverture vendredi soir à San Siro face à l'AS Rome (0-0) en ouverture de la 15e journée de Serie A, qui pourrait donc se conclure par un nouveau changement de leader si la Juventus bat la Lazio Rome samedi.

Alors qu'ils auront un rendez-vous décisif mardi contre Barcelone en Ligue des champions, les Milanais ont manqué d'un peu de souffle face à des Romains remarquablement organisés.

L'Inter a aussi souffert de nombreuses absences au milieu de terrain (Sensi, Barella, Gagliardini), mais les giallorossi eux aussi étaient diminués, avec le forfait de dernière minute du gardien Pau Lopez et l'état fiévreux d'Edin Dzeko, qui n'a pu jouer que les 25 dernières minutes.

Malgré l'absence de son avant-centre, remplacé au coup d'envoi par le milieu Nicolo Zaniolo, la Roma a pris le meilleur départ avec 25 minutes de domination.

Mais les meilleures occasions ont été milanaises, la plupart intervenant après de grossières erreurs romaines.

Après un cadeau de Jordan Veretout, Antonio Mirante a ainsi sorti le tir de Romelu Lukaku (7e). Puis c'est le gardien romain qui a lui-même permis à Marcelo Brozovic d'être dangereux à son tour (43e).

Mirante a ensuite été décisif devant Matias Vecino (48e) mais la deuxième période, équilibrée, a été finalement pauvre en occasions.

Au bout du compte, l'Inter conserve sa première place mais elle est fragile. Les joueurs d'Antonio Conte n'ont en effet que deux points d'avance sur la Juventus (2e), qui ira samedi soir à Rome défier la Lazio (3e) dans l'autre choc de cette 15e journée.

La Roma grimpe de son côté à la 4e place en attendant le match de Cagliari (5e), qui n'est qu'un point derrière, avant d'aller à Sassuolo dimanche.

Le Hertha Berlin, avec Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio titulaires, a pris un point sur le terrain de Francort (2-2) lors de la 14e journée de Bundesliga. Lukebakio, qui a cédé sa place à la 79e minute, a inscrit à la 30e minute le premier but de la rencontre. Boyata a lui donné l'assist du 0-2 à Grucjic à la 63e. Le Hertha Berlin, qui prend son premier points sous les ordres de Jurgen Klinsmann, est 16e avec 12 points.

En France, Lyon n'a pas eu de problème pour se relancer face à Nîmes (0-4). Ce succès a été facilité par l'exclusion des Nîmois Theo Valls (5e) et Gaëtan Paquiez (40e) en première période. Vainqueurs grâce à un doublé de Memphis Depay (16e pen., 64e), Houssem Aouar (71e) et Joachim Andersen (79e), L'OL remonte à la 5e place et Nîmes est lanterne rouge. Jason Denayer a joué tout le match avec les Gones.

Aux Pays-Bas, l'Ajax s'est incliné à domicile face à Willem II (0-2). L'international espoir Mike Trésor Ndayishimiye s'est mis en évidence en ouvrant la marque sur penalty (42e). Alors que les visités tentaient à tout prix d'égaliser, Damil Dankerlui a doublé mise pour l'équipe de Tilburg. Malgré cette première défaite en 16 journées, l'Ajax (41 points) reste premier et Willem II (29 points) se retrouve troisième.