La Russie ne disputera pas l'Euro 2022 féminin de football, prévu du 6 au 31 juillet en Angleterre, et sera remplacée par le Portugal, a annoncé l'UEFA. Cette décision, prise lundi par le Comité exécutif de l'instance continentale, est la conséquence de l'invasion russe en Ukraine. Le Portugal s'était incliné devant la Russie lors des matches de barrage. Elle a aussi été exclue des qualifications au Mondial féminin 2023. Dès lors, le groupe E se poursuivra avec cinq équipes (le Danemark, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, Malte et l'Azerbaïdjan).

Chez les messieurs, la Russie ne participera pas aux matches du groupe 2B de la Ligue des Nations et sera automatiquement classée quatrième. Elle terminera donc à la seizième et dernière place de la Ligue B et sera reléguée en Ligue C.

La Russie ne placera aucun club, dames et messieurs confondus, sur la scène européenne la saison prochaine. En effet, aucune formation russe ne pourra disputer la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League.

Dès lors, les listes d'accès ont été rééquilibrées et la Russie se verra attribuer un nombre de points de coefficient équivalant au plus petit nombre de points obtenus au cours des cinq dernières saisons, soit 4333 points pour ce qui est du coefficient des associations des clubs masculins, et 1750 points pour ce qui est du coefficient des associations des clubs féminins pour la saison 2022/23.

Le Comité exécutif de l'UEFA a aussi estimé que la candidature déposée par l'Union russe de football (RFS) pour organiser soit l'Euro 2028, soit l'Euro 2032, était irrecevable.