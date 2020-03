La saison de Premier League pourrait être annulée ! © Belga Championnats étrangers N. Ch.

Voilà qui risque de faire parler du côté de Liverpool. Liverpool, qui attend un sacre national depuis trente ans, pourrait voir celui qui lui était promis cette saison lui passer sous le nez. Le fiable média anglo-saxon The Athletic annonce ainsi sur son site internet que plusieurs clubs de Premier League souhaitent annuler la saison actuelle et repartir de zéro en septembre.



Pour acter une telle décision, il faudrait l'accord de 14 des 20 clubs de l'élite anglaise. "Il y aurait peu de perdants. Liverpool, bien sûr. Mais si on voit les choses dans leur ensemble, cela n'a pas vraiment d'importance" explique notamment un officiel à nos confrères britanniques.



Affaire à suivre...