Le championnat le plus suivi de la planète est de retour. Avec pas mal d’interrogations.

Le titre, les places européennes, la course au maintien et les récompenses individuelles vont encore rythmer la saison des Belges de Premier League. Ils sont actuellement treize à entamer la bataille pour ces objectifs. Mais que vont-ils nous réserver ? Tour d’horizon en dix questions.

1 Manchester City va-t-il conserver son titre ?

Couronnés la saison dernière pour la troisième fois en quatre ans, Kevin De Bruyne (pas encore remis totalement de sa blessure) et ses coéquipiers seront à nouveau les grands favoris. L’arrivée de l’international anglais Jack Grealish n’a fait que renforcer cette tendance.

Pep Guardiola, qui espère encore recruter Harry Kane d’ici la fin du mercato, peut compter sur un effectif exceptionnellement large et un banc presque aussi fort que son onze de base. C’est ce qui lui permettra de jouer sur plusieurs tableaux et de traverser plus facilement les tempêtes en cas de pépin. Toutefois, plusieurs de ses adversaires se sont aussi renforcés cet été.

2 Qui est le mieux armé pour battre City ?