Les Pays-Bas ont été frappé par un scandale de racisme dans les tribunes le week-end dernier.

Ce dimanche, la rencontre de division 2 néerlandaise entre le FC Den Bosch et l'Excelsior Rotterdam a été interrompue car le joueur du club rotterdamois, Ahmad Mendes Moreira a été victime de cris de singe émanant des tribunes. L'affaire a fait grand bruit chez nos voisins hollandais surtout après que le coach et le club du FC Den Bosch aient minimisés l'incident après la rencontre, estimant que la faute revenait au joueur et que ce genre de chants "fait partie de la culture footballistique". Plusieurs stars de la sélection néerlandaises ont réagi, scandalisé, suite à cette affaire.

Ainsi, Memphis Depay s'était exprimé sur les réseaux sociaux: "Cela me rend malade et me fatigue de voir de telles choses encore et encore ! Quand est-ce que cela va-t-il enfin s'arrêter ?", a-t-il commenté avant d'interpeller la fédération néerlandaise et l'UEFA pour leur demander de prendre des mesures drastiques contre le fléau du dopage.

Ce mardi, la sélection néerlandaise a publié une photo sur les réseaux sociaux sur laquelle tous les joueurs se tiennent la main pour former un cercle, avec la légende "Trop, c'est trop #StopRacism".