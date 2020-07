Séville l'a emporté 1-0 face à Eibar.

Match complètement fou hier entre les Sévillans et le club de Eibar. Surtout pour un homme: Lucas Ocampos. L'Argentin, arrivé l'été dernier en provenance de l'OM, se souviendra longtemps de ce 7 juillet. Innarêtable, l'ailier droit est parvenu à ouvrir la marque sur un centre de Jesus Navas. Malmené pendant la rencontre, les Andalous ont tremblé jusqu'au bout. Encore plus lorsqu'à la 99e minute, le gardien Tomas Vaçlik a du sortir sur civière. Lopetegui, le coach de l'actuel 4e de Liga, avait déjà effectué ses cinq remplacements. Visiblement en confiance, Lucas Ocampos a alors troqué son costume de buteur pour celui de portier. Il n'a d'ailleurs pas attendu bien longtemps pour se mettre en évidence: une minute plus tard, il détournait une frappe... du gardien adverse, monté sur corner. Une soirée décidément inoubliable.

Grâce à ce résultat et à son Argentin fétiche, Séville est toujours en course pour participer à la Ligue des Champions.