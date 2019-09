Après une saison 2018-2019 catastrophique, le Real Madrid n'a pas débuté sous les meilleures auspices la saison actuelle. Si les Merengues parviennent à suivre le rythme de ses concurrents en Liga, la lourde défaite face au Paris Saint-Germain à replonger le Real de Courtois et Hazard dans la crise.





Le journal espagnol As a tenté de trouver une explication à ces résultats en demi-teinte depuis l'an dernier. Depuis le début de l'année 2019, le Real Madrid a disputé 35 rencontres, du match nul concédé à Villarreal (2-2) le 3 janvier, jusqu'à la défaite de ce mercredi face au PSG. Et sur ces 35 rencontres, les Madrilènes n'ont réussi à garder le zéro derrière qu'à six reprises. Le secteur défensif des Madrilènes est clairement pointé du doigt par le quotidien espagnol, qui complète en expliquant que le Real a concédé 49 goals sur ses 35 derniers matches toutes compétitions confondues.





Alors qu'il était arrivé en grandes pompes au Real Madrid l'an dernier, le gardien de notre équipe nationale, Thibaut Courtois, n'a pas connu une bonne première année à la Casa Bianca et la saison actuelle n'a pas commencé de la meilleure des manières. Sur les six matches sans but encaissé, Keylor Navas était aligné à quatre reprises. Notre compatriote n'a donc réalisé que deux clean sheet depuis début 2019 sur 27 matches disputés.





Pire encore, l'ancien portier de Genk a dû se retourner au moins une fois par rencontre depuis le mois d'avril, ce qui signifie que cette saison, il n'a pas encore réussi à tenir ses filets inviolés.