C’est nouveau, ça vient de sortir ! La Supercoupe d’Espagne new look se dispute, dès aujourd’hui, en… Arabie saoudite. Elle réunira jusqu’à dimanche le Barça, le Real Madrid, l’Atletico Madrid et le FC Valence. Bizarre, vous avez dit bizarre…

Cette nouvelle compétition artificielle, sortie du chapeau de la Fédération espagnole de football, doit évidemment sa naissance à l’argent-roi. Désireuse de s’afficher comme plaque tournante du sport mondial et de faire de l’ombre au Qatar, l’État saoudien a sorti le grand jeu pour s’offrir l’événement, signant un chèque de 120 millions d’euros pour trois ans !

(...)