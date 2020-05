La terrible descente aux enfers de Schalke 04 © BELGA Championnats étrangers Jérôme Brys

Plus rien ne tourne rond à Gelsenkirchen qui s'enfonce de plus en plus. Ah qu'il était beau ce bleu, resplendissant, des années 2010 (vice-champion d'Allemagne) et 2011 (demi-finale de la Ligue des Champions) où l'on retrouvait des joueurs comme Manuel Neuer, Joel Matip, Ivan Rakitic ou encore Ze Roberto, Kevin Kuranyi et même Raul à Gelsenkirchen. Et il n'y a pas si longtemps encore, en 2018, Schalke jouait encore la tête en Bundesliga avec un nouveau titre honorifique de vice-champion d'Allemagne derrière l'indéboulonnable Bayern Munich. Mais en football, comme dans la vie, les choses vont vite. Trop vite parfois. Et ce bleu azur qui faisait tant rêver est en train de devenir bien pâle. (...)