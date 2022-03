Sauf que ce n'est pas la première fois que Kljestan et Hegardt se croisent. En 2010, alors que Klejstan allait quitter Chivas pour signer Anderlecht, il a rendu visite, à l'hôpital pour enfants de Los Angeles, au jeune Chris Hegardt qui n'avait que 8 ans et souffrait d'un cancer. Kljestan avait offert un maillot au jeune enfant malade. Entièrement rétabli quelques mois plus tard, Hegardt a commencé à jouer au foot. En ce début d'année, il a donc atteint la MLS, le championnat de division 1 américaine.

Avant la rencontre, Kljestan avait publié un message sur ses réseaux sociaux : "En 2010, ma femme et moi avions rendu visite à ce jeune homme à l'hôpital pour enfants de Los Angeles. Aujourd'hui, j'ai croisé ses parents dans le lobby de notre hôtel à Charlotte. Son nom est Chris Hegardt et il vient de débuter au milieu de terrain pour Charlotte. Je lui avais donné mon maillot lors de notre première rencontre, j'espère qu'il me donnera le sien demain après le match !" Son vœu a été exaucé et la boucle est bouclée !