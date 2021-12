Les Loups en sont déjà à leur deuxième crise de la saison. S’il avait initialement succédé avec brio à Mark van Bommel (avec trois succès consécutifs), Florian Kohfeldt a guidé ses troupes à un partage et cinq défaites lors de ses six derniers matchs. Face à Stuttgart, le coach allemand - qui serait déjà sur la selette après un peu plus d’un mois d’embauche - a décidé de déployer une défense à trois, sacrifiant Joshua Guilavogui dans l’entrejeu. Mais le milieu français a malheureusement dû monter après 20 minutes pour remplacer Aster Vranckx.

Le Belge, apparemment touché à l’épaule, a été contraint de sortir. Il s’agirait d’une blessure musculaire… qui arrive au plus mauvais moment puisque, au contraire de son équipe, il montait justement en puissance.

Reste que Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw n’ont su éviter que Konstantinos Mavropanos et Philipp Förster n’assurent la victoire pour Stuttgart. De son côté, Dodi Lukebakio, qui a disputé les 25 dernières minutes de jeu, n’a su faire la différence lors de son entrée au jeu.