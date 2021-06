Six candidats ont été retenus. Deux favoris se dégagent. Le nom de Roberto Martinez a notamment été avancé lors d'une réunion tenue au bord de la Mersey.

Le président d'Everton, Farhad Moshiri, a été pris au dépourvu par le départ de Carlo Ancelotti. Surtout par la vitesse à laquelle l'Italien a plié bagage pour rejoindre le Real Madrid, alors que quelques jours avant à peine le coach s'était entretenu avec Marcel Brands (le directeur sportif) pour discuter des stratégies à mettre en place durant le mercato.

Reste qu'avant même qu'Ancelotti ait apposé sa signature sur un contrat de trois ans à la Casa Blanca, le président et ses associés ont tenu une réunion pour dresser une liste de potentiels successeurs. Histoire de tourner la page le plus rapidement possible et d'être fixés avant le début de la préparation. Si les noms de Steven Gerrard (!), Eddie Howe, Graham Potter et Ralf Rangnick ont brièvement été évoqués, six candidats entrent plus sérieusement en ligne de compte. Trois d'entre eux n'ont pas de port d'attache, tandis que trois autres sont liés à un employeur.