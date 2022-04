Rien ne sert de courir, il faut partir à point (et finir fort). La Juventus et le Barça en sont des témoignages. À quelques semaines de la fin de leur championnat, ces deux géants italien et espagnol sont sur le point de réussir une remontée historique, au bout d’une saison similaire en de nombreux points.

L’après-Ronaldo/Messi

Le lendemain de la veille a été difficile. Les départs de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi ont causé une sacrée gueule de bois à ces deux clubs, dépendants de leur superstar.

"Lorsque vous êtes habitué à avoir des joueurs qui résolvent vos matchs dans les rencontres les plus importantes, l’environnement s’adapte à cela", résumait sur Sky Italia Alessandro Del Piero, l’ancien capitaine de la Juventus, qui a pris l’exemple de Ronaldo. "Le problème, c’était plutôt le manque de progression de l’équipe autour de lui."