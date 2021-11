Deux défaites, aucun but marqué, un forfait important, une crise interne et une enquête judiciaire… rien ne va plus chez les Turinois.

Les têtes sont basses, les mines sont déconfites, les interrogations sont nombreuses, presque autant que les critiques : la Juventus Turin ne va pas bien, sur et en dehors du terrain.

Il y a d’abord eu cette très lourde défaite à Chelsea mardi (4-0) qui privera probablement les Turinois de la première place du groupe H. Puis, c’est devant leur public qu’ils sont tombés ce samedi face à l’Atalanta (0-1), un concurrent direct aux places européennes. Il semble en effet loin le temps où la Juve rêvait de titre. Les objectifs avoués sont désormais plus modestes.