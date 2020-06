Le Championnat d'Espagne, suspendu depuis mars en raison de la pandémie de coronavirus, reprendra le 11 juin avec le derby de Séville, et se terminera le 19 juillet, a annoncé dimanche LaLiga, la Ligue espagnole de football.

La 28e journée débutera le jeudi 11 juin à 22h00 avec le duel entre le Séville FC et le Betis. Le leader, le FC Barcelone, se rendra le samedi 13 juin à Majorque, tandis que le lendemain, son premier poursuivant et grand rival, le Real Madrid d'Eden Hazard et Thibaut Courtois, recevra Eibar. La 29e journée débutera dès le 15 juin et prendra fin le 18 juin, avec la réception de Leganés pour le Barça le 16 juin et de Valence pour le Real deux jours plus tard. Seuls les programmes complets des 28e et 29e journées ont été dévoilés par la LaLiga qui a programmé deux journées par semaine jusqu'au terme de la saison fixée au 19 juillet. "Nous voulons que la prochaine saison débute le 12 septembre", a confirmé Javier Tebas, le patron de LaLiga, sur la chaîne de télévision Vamos de Movistar. "Nous avons conçu le calendrier pour donner à chaque équipe au moins 72 heures de repos entre deux matches (...) Nous actualiserons le calendrier deux journées à la fois pour tenir compte des prévisions météorologiques, qui sont connues une quinzaine de jours à l'avance", a-t-il précisé.