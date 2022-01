Un peu plus d'un an après avoir été limogé de Chelsea, Frank Lampard a retrouvé de l'embauche à Everton. La légende des Blues a révélé à son ami, Gary Neville, avoir eu des "opportunités" ces derniers mois notamment pour reprendre les rênes de Crystal Palace ou Norwich. Mais il "ne sentait pas" ces pistes. Lamps voulait un job qu'il lui procurait un ressenti positif, une équipe où il pouvait faire une différence et réaliser quelque chose.