Le président du Barça, Joan Laporta, a accordé une conférence de presse ce mardi, pour évoquer les résultats d'un rapport sur les pratiques de l'ancienne direction. Parmi les sujets abordés, le Catalan est aussi revenu sur la gestion du cas Dembélé.

Pour rappel, l'attaquant, dont le contrat expire dans six mois, a refusé de prolonger son bail et peut donc s'engager gratuitement où bon lui semble. Un choix qui n'a pas plu à la direction catalane, qui avait dépensé 140 millions d'euros en 2017 pour s'offrir les services du Normand. "On lui a proposé une prolongation avec un très bon salaire à la clé. Mais il demandait plus d'argent. Les négociations n'ont pas continué et son agent n'a plus donné suite. On a fait tout notre possible".

Un choix qui met le club catalan dans l'embarras, alors que l'ancien attaquant avait des propositions à l'étranger. "On lui a proposé deux bonnes portes de sortie. Nous sommes très surpris qu'il ait refusé. La deuxième proposition venait d'ailleurs d'un club anglais mais il a préféré rester ici six mois supplémentaires. Ce n'est bon ni pour lui ni pour le club".

Le président affirme ne pas partager ce choix. "C'est difficile à comprendre. Xavi doit commencer à préparer la prochaine saison mais on pense que Dembélé a un accord avec un autre club, c'est en tout cas ce qu'a insinué son agent. On va agir pour le bien du club".

Selon Mundo Deportivo, la direction pourrait tout simplement casser son contrat.

Affaire à suivre....