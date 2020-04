L'Argentin de l'Inter est la priorité des Blaugranas cet été.

Si toutes les compétitions sont actuellement à l'arrêt, en coulisses, cela chauffe dans les grands clubs européens pour préparer le prochain mercato. Et notamment au Barça. Malgré les gros problèmes internes qui font surface au Camp Nou, comme celui entre le président Josep Bartomeu et certains joueurs, dont Lionel Messi et Gérard Piqué, les Blaugranas ont fait de Lautaro Martinez leur priorité numéro une du prochain mercato. Lionel Messi, très influent à Barcelone serait favorable à l'arrivée de son compatriote qui pourrait remplacer Luis Suarez, vieillissant et de plus en plus souvent blessé.

Mais comme le FC Barcelone ne possède pas des fonds illimités comme c'est le cas des richissimes PSG et Manchester City et qu'en plus la rénovation du Camp Nou devrait coûter environ 685 millions d'euros, les dirigeants doivent se montrer créatifs pour convaincre l'Inter de laisser partir sa pépite argentine l'été prochain.

Mais jusqu'à présent, l'Inter garde toutes les cartes en main pour tirer avantage de la situation. Lautaro Martinez possède un contrat jusqu'en 2023 avec les Intéristes et sa clause libératoire est de 111 millions d'euros. Un somme conséquente pour les Blaugranas d'autant plus dans la situation actuelle liée au coronavirus. Selon les médias espagnols, le Barça serait prêt à inclure plusieurs joueurs pour que le deal puisse néanmoins se faire, dont Arturo Vidal ou Junior Firpo mais l'Inter aurait une autre idée en tête selon la Gazzetta dello Sport.

Le quotidien italien évoque la possibilité de voir Antoine Griezmann être intégré dans le transfert de Lautaro. Ce serait, selon le journal imprimé sur pages roses, le seul moyen de faire plier l'Inter. "Une séparation en fin de saison est une hypothèse. Et elle pourrait déjà avoir été actée par le Barça", peut-on lire dans les pages de la Gazzetta dello Sport ce mardi.

Une opportunité en or pour les Nerazzurri d'acquérir les services du champion du monde français. Sauf que le salaire du joueur, près de 17 millions d'euros par an est impayable pour le club italien. Dans ce contexte, il faudrait que Griezmann accepte de réduire drastiquement son salaire pour que le deal puisse se faire, alors qu'il a répété ces derniers mois que son avenir se situait toujours en Catalogne.

Si l'intérêt des Milanais n'est donc pas feint, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, d'autant qu'il pourrait s'agir d'un coup de bluff de la part des dirigeants intéristes selon la Gazzetta dello Sport, qui précise également que Lautaro ne serait pas contre l'idée de rester à Milan et que "seul le Barça pourrait le faire changer d'avis."