Pour le remplacer, le Barça aurait choisi Ronald Koeman, selon ESPN et Sky Italia. La piste Mauricio Pochettino s'était quant à elle refroidie ces dernières heures, principalement à cause de son passé à l'Espanyol Barcelone et les déclarations qu'il a pu faire

L'actuel sélectionneur des Pays-Bas devrait quitter ses fonctions chez les "Oranje", à dix mois de l'Euro, pour revenir dans un club avec qui il a remporté la Ligue des Champions en 1992 lorsqu'il était joueur. Il disposait d'une clause dans son contrat lui permettant de rejoindre le Camp Nou en cas d'offre, sous certaines conditions. Koeman sera chargé d'entamer un nouveau cycle, probablement avec un nouvel effectif. L'annonce officielle de son arrivée devrait avoir lieu dans le courant de la semaine.