Le FC Barcelone a décroché dimanche le titre honorifique de champion d'hiver en allant s'imposer 2-1 à Getafe, accentuant son avance en tête du Championnat d'Espagne au terme d'une 18e journée où ont flanché ses principaux poursuivants, l'Atlético, Séville et le Real Madrid.

Le Barça l'a emporté sur un tir à angle fermé de Lionel Messi (20e), auteur de son 399e but en Liga, le seizième cette saison, et sur une volée splendide de Luis Suarez (39e). Getafe a réduit la marque grâce à Jaime Mata (43e), sans parvenir à égaliser malgré plusieurs occasions en seconde période.

A un match de la mi-championnat, le Barça compte 40 points, cinq de plus que l'Atlético (2e, 35 pts) qui a concédé un nul 1-1 à Séville (3e, 33 pts) et ne peut plus rejoindre les Catalans le week-end prochain lors de la 19e journée. Le Real Madrid (5e, 30 pts) a pour sa part subi une nouvelle défaite 2-0 contre la Real Sociedad, compliquant ses chances de revenir dans la course au titre à dix longueurs du leader...

Séville - Athlético (1-1)

Un coup franc d'Antoine Griezmann a offert à l'Atlético Madrid un nul 1-1 à Séville malgré l'ouverture du score d'un autre Français, Wissam Ben Yedder, renvoyant dos à dos les deux dauphins du leader Barcelone dimanche pour la 18e journée du Championnat d'Espagne.

Très en vue, Ben Yedder a marqué d'un tir en pivot (37e) son neuvième but dans cette Liga, mais Griezmann a répliqué d'un tir enroulé au ras du poteau (45e) pour ajouter une huitième unité à son bilan après 18 journées.

Et Séville (3e, 33 pts) et l'Atlético (2e, 35 pts) se sont ensuite neutralisés jusqu'à partager les points, ce qui pourrait faire les affaires du FC Barcelone (1er, 37 pts), en déplacement à Getafe en soirée pour décrocher le titre honorifique de champion d'hiver.

Real Madrid - Real Sociedad (0-2)

Le Real Madrid s'est incliné 0-2 face à la Real Sociedad dimanche à domicile lors de la 18e journée de Primera Division de football. Bien que solide dans les buts, Thibaut Courtois s'est retourné à deux reprises. D'abord sur un penalty transformé par Willian José (3e) puis sur un coup de tête de Ruben Pardo. Adnan Januzaj était lui aussi titulaire dans les rangs de la Real et a disputé toute la rencontre en s'illustrant à plusieurs reprises.

Après leur début de rencontre catastrophique et ce penalty concédé par Casemiro, les Madrilènes ont fait le forcing en assiégeant le rectangle adverse. Compressés dans leur moitié de terrain, les Basques ont fait le dos rond et profité de l'imprécision des triples champions d'Europe en titre pour regagner les vestiaires avec leur avance d'un but. Auteurs d'un poteau avec Lucas Vasquez en première période, les hommes de Santiago Solari ont poursuivi sur leur lancée au retour des vestiaires avec notamment une triple occasion manquée par le duo Varane-Vincius (49e).

Alors qu'Adnan Januzaj prenait en charge la réaction basque avec une frappe à distance (52e), les Madrilènes se sont retrouvés à 10 à la suite de l'exclusion de Lucas Vazquez (61e, deuxième jaune).

Cela n'a pas empêché les 'Blancos' de se montrer dangereux avec un Vinicius Jr. très agité. Avec plus d'espaces en contre, la Real Sociedad a multiplié les occasions. Thibaut Courtois a ainsi dû sortir le grand jeu face à Januzaj (67e) puis une nouvelle fois à la 73e face à Zurutuza. Il n'a toutefois rien pu faire face à Ruben Pardo, esseulé dans rectangle et libre de placer confortablement son coup de tête au fond des filets après un superbe contre basque (83e).

Tenus en échec par Villarreal pour leur première sortie de 2019 jeudi dernier, les Madrilènes passent encore à côté de la victoire. Après cette 6e victoire, ils sont même éjectés du top 4 au classement général. Le Real Madrid est en effet 5e avec 30 points, sept de moins que Barcelone qui se déplace à Getafe dimanche soir. La Real Sociedad est 11e avec 22 points.

