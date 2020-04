"Le Barça est le club des trois milliards: un milliard de revenus, un milliard de dépenses et un milliard de dettes" © Belga Championnats étrangers N. Ch.

Joan Laporta est candidat à la président du Barça. Et il démarre sa campagne en trombe. Joan Laporta fut le président du Barça entre 2003 et 2010. La fin de son mandat était intervenue en plein milieu de l'ère Guardiola, lorsque les Catalans étaient sur le toit de l'Europe. Sandro Rossel lui avait alors succédé, avant que Josep Maria Bartomeu, l'actuel président, ne prenne le relais. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que ce dernier est très contesté ces derniers mois, au vu de la situation financière du club.



Interrogé par la chaîne Youtube "Gol", Joan Laporta ne s'est pas privé pour en remettre une couche, se déclarant au passage candidat à la présidence, alors que les prochains élections auront lieu en juin 2021. "Le FC Barcelone est devenu le club des trois milliards: un milliard de revenus, un milliard de dépenses et un milliard de dettes" a-t-il notamment lâché, peu après avoir confié que les élections sont un "projet qui me passionne, que je garde en tête. Je rassemble une équipe en qui j'ai confiance pour inverser la situation financière du club. Je voudrais soumettre un projet pour le faire car le club est dans une situation très précaire. Je suis excité mais je prendrai une décision définitive (sur sa candidature, NdlR) à la fin de cette année ou au début de 2021."



Laporta semble notamment très favorable à l'arrivée d'un certain Xavi à la tête de l'équipe: "Il a été contacté il y a quelques mois et a refusé prudemment. Mais il est très intelligent et il dira quand il se sentira prêt."



En coulisses, il se murmure que Xavi a surtout refusé de rentrer au bercail sous la présidence de Bartomeu...