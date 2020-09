Après un été mouvementé marqué par le départ avorté de Messi, les transferts de nombreux tauliers du vestiaire et la motion de censure qui menace la direction, le Barça du nouveau coach Ronald Koeman a réussi sa rentrée grâce à un doublé d'Ansu Fati (15e, 20e), un pénalty de Messi (34e), et un but contre son camp de Pau Torres (45e).