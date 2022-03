Les Catalans ont encaissé un but de Fidel juste avant la pause (44e) sur une frappe croisée du gauche consécutive à une passe en retrait ratée de Pedri, mais ont égalisé par un but opportuniste de Ferran Torres (61e), et ont pris les devants à la 84e sur un penalty transformé par l'avant-centre néerlandais après une main d'Antonio Barragan dans la surface.

Un penalty frappé en force dans la lucarne droite qui prolonge miraculeusement la belle dynamique des Blaugranas (quatre victoires en quatre matches), à quatre jours de leur 8e de finale aller de Ligue Europa au Camp Nou contre Galatasaray, jeudi.

Malgré les trois points, Xavi peut se gratter la tête. Car même Pedri, le prodige loué par le technicien catalan, a connu un jour sans dimanche, au sud d'Alicante.

C'est sur une passe en retrait hasardeuse du jeune milieu de terrain que le capitaine d'Elche a ouvert la marque, d'une frappe placée au ras du poteau qui a trompé Marc-André ter Stegen.

Ter Stegen, main de fer

Heureusement, le portier allemand a encore une fois sauvé les siens d'une débandade majeure. D'une parade éclair, il a repoussé la reprise de Pere Milla qui se dirigeait tout droit vers la lucarne au-dessus de sa barre transversale à la 64e, maintenant ainsi son équipe à flots.

Et à la 90e+5, dans une fin de match électrique où deux possibles penalties pour Elche ont été refusés par l'arbitre, Ter Stegen s'est allongé de tout son corps pour détourner une tête de Guido Carrillo et préserver la victoire.

Mais son homologue d'Elche Edgar Badia a aussi eu ses moments : à la 75e, il s'est interposé face à Ferran Torres, et une minute plus tard, il a encore stoppé la reprise du plat du pied droit du buteur barcelonais entré en jeu à la 46e à la place de Gavi.

Malgré l'absence de Javier Pastore, blessé et expulsé sur carton rouge direct à la 86e alors qu'il était sur le banc, Elche a réussi à accrocher ce Barça renaissant sur son terrain... et peut avoir des regrets. Cette défaite à domicile ne lui assure pas encore le maintien (14e avec 29 pts, à cinq points du premier relégable).

Pour les Catalans, qui poursuivent leur opération remontée au classement, ce succès heureux fait office de cache-misère. Ils devront faire mieux, jeudi contre Galatasaray, pour continuer l'aventure européenne.