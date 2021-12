L'Autre Regard de Miguel Tasso.

L’élimination précoce du Barça en Ligue des champions rappelle combien, en football, les vérités d’un jour ne sont plus celles du lendemain. Plat réservé aux gourmets au temps de sa splendeur, la crème catalane s’est complètement renversée ces derniers mois. Et, à l’analyse, il n’y a qu’une explication à cette chute aux enfers : la mauvaise gestion sportive et financière.