La direction du Barça ne travaille pas seulement sur l'effectif de Xavi. Elle a aussi pour projet de rénover le Camp Nou, pour l'année 2025. Et durant un an, les joueurs du FC Barcelone vont évoluer au stade Montjuïc. C'est Joan Laporta, le président du FC Barcelone, qui l'a annoncé ce mardi au micro de Barça TV. "Nous avons peu d'options. Si nous devons jouer hors du Camp Nou, l'option la plus viable et la plus logique est Montjuïc. Nous avons étudié d'autres options, mais elles étaient difficiles ou pas réalisables du tout."

Pour jouer au stade olympique de Montjuïc, le club devra toutefois adapter l'enceinte pour la saison lors de laquelle ils devront y évoluer, c'est-à-dire en 2023/2024. Le club blaugrana devra dépenser 20 millions d'euros. Le Barça ne prévoit pas d'augmenter la capacité du stade (Ndlr : 56 000 places), mais il envisage d'installer deux tribunes supplémentaires derrière les buts pour rapprocher les spectateurs et sauver la piste d'athlétisme qui longe la surface du terrain.

Montjuïc est le stade olympique qui est situé sur la colline du même nom à Barcelone. Auparavant, l'enceinte a accueilli les matchs de l'Espanyol de Barcelone jusqu'en 2009. Voir le Barça jouer un match à Montjuïc n'est toutefois pas nouveau. Les blaugranas y ont déjà joué quatre matchs dans les années 90. Plus précisément, deux trophées Joan Gamper et deux matchs officiels. Le match de Supercoupe d'Espagne contre l'Atletico de Madrid et aussi un match de Coupe des vainqueurs de coupe européenne contre l'AEK Làrnaca. Dans la plupart des cas, c'était dû au mauvais état de la pelouse du Camp Nou.