Ce n'est pas un scoop, le Barça ne connait pas la meilleure situation financière de son histoire. Exit les gros salaires de Leo Messi ou Antoine Griezmann et place à l'ingéniosité. L'été dernier, les Catalans ont réussi à attirer gratuitement Eric Garcia, Memphis Depay et Kun Agüero avant de faire revenir le vétéran mais ô combien important Dani Alves.

Si Xavi a réussi à redresser la barre et a redonné le sourire aux fans barcelonais, la saison des pensionnaires du Camp Nou est loin d'être glorieuse. Éliminé en Ligue des Champions et largué en Liga, le Barça a déjà connu mieux... Et pour retrouver la gloire d'antan, Xavi a probablement la saison prochaine dans un coin de la tête.

Pour cela, Laporta et compagnie ont commencé les négociations et les bonnes nouvelles ne devraient pas tarder à arriver côté catalan puisque trois nouveaux joueurs devraient poser leurs valises dans la ville de Gaudi la saison prochaine.

Le premier à signer serait le défenseur de Chelsea Andreas Christensen, comme nous l'écrivions déjà il y a quelques jours. En fin de contrat à l'issue de la saison, le Danois de 25 ans signera un contrat de quatre ans d'après les informations de Marca.

La direction est également proche de boucler l'arrivée du Milanais Franck Kessié. En fin de contrat du côté de la Lombardie, l'Ivoirien aurait refusé plusieurs propositions en Premier League pour venir renforcer le milieu blaugrana. Comme Christensen, le joueur de 25 ans s'engagerait lui aussi pour quatre saisons en Catalogne.

Enfin, Noussair Mazraoui serait lui aussi proche de rejoindre les troupes de Xavi même si les négociations ne sont pas aussi avancées que celles de Christensen et Kessie. Une éventuelle arrivée du latéral de l'Ajax pousserait Sergiño Dest vers la sortie. Le Marocain de 24 ans signerait également pour trois ou quatre ans.

En analysant ces potentielles arrivées, la direction blaugrana ciblerait donc des joueurs libres, d'environ 25 ans pour leur offrir des contrats à longue durée.

Mais à en croire Marca, Laporta serait tout de même prêt à casser sa tirelire pour attirer un attaquant de renom en la personne d'Haaland, même si la concurrence s'annonce féroce...