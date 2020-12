La première séance d'entraînement de Raymond Domenech à la tête du FC Nantes a été bercée par une musique de... cirque, ce mercredi. Des supporters du club ont en effet allumé une sono sur la route longeant le terrain d'entraînement, à la Jonelière. Avec une voix off digne d'un disc jockey de mariage, les supporters anti Kita (et ils sont nombreux) ont ainsi mis à l'honneur le "Kita Circus". Avec plusieurs numéros au programme, dont le "Bayat show qui va vous montrer comment gagner du pognon sur un joueur belge de 18e division".Waldemar Kita, le président très décrié du club, ne s'est pas démonté et est toutefois venu saluer le groupe et son nouvel entraîneur, en fin de séance.