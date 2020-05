Le Bayer Leverkusen s'est imposé 1-4 lundi soir sur le terrain du Werder Brême à l'occasion du dernier match de la 26e journée de Bundesliga, qui a repris après deux mois d'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19.

Le Werder, qui n'a plus gagné en championnat depuis la 18e journée de championnat, a mal débuté la rencontre. Un beau débordement du Français Moussa Diaby a trouvé Kai Havertz, buteur de la tête (0-1, 28e). Les Werderaner ont réagi dans la foulée, égalisant grâce à Theodor Gebre Selassie sur corner (1-1, 30e). Mais Havertz, une nouvelle fois de la tête, a redonné l'avantage aux siens trois minutes plus tard (1-2, 33e).

Le second acte a vu le Bayer confirmer sa supériorité. A l'heure de jeu, Mitchell Weiser a fait le break, profitant d'un nouvel assist de Diaby ainsi que de la fébrilité dans les airs du Werder (1-3, 61e). L'équipe de l'entraîneur néerlandais Peter Bosz a scellé le score du match à l'entame du dernier quart d'heure. Sur une lumineuse passe de Karim Bellarabi, Kerem Demirbay a trompé le portier du Werder d'un lob astucieux (1-4).

Au classement, le Bayer est 5e avec 50 points, toujours dans la course à la prochaine Ligue des champions. Le club de Leverkusen est juste derrière le Borussia Mönchengladbach (3e, 52 pts) et le RB Leipzig (4e, 51 pts).

Quant au Werder, 17e avec 18 unités mais un match de moins, il voit le spectre de la D2 le hanter un peu plus. Le club, dans l'élite du football allemand depuis 1981 et champion à l'issue de la saison 2003-2004, compte cinq points de retard sur le Fortuna Düsseldorf, actuel barragiste.

Le Bayern Munich, vainqueur 0-2 à l'Union Berlin dimanche, est lui en tête du championnat avec 58 unités, soit quatre de plus que le Borussia Dortmund. Samedi, le BVB, sans Axel Witsel blessé mais avec un très bon Thorgan Hazard auteur d'un but et d'un assist, a battu son rival de Schalke 04 sur le score net et sans appel de 4 buts à 0.

La 27e journée est prévue le weekend prochain. Deux duels opposeront des équipe du top-6: Dortmund - Wolfsburg et Mönchengladbach - Leverkusen.